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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Metina'da nokta operasyon!

        Son dakika haberi MİT'ten Metina'da nokta operasyon!

        MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:12
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        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
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        MİT’in Irak/Metina alanında gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

        BİRÇOK SALDIRININ BAŞ FAİLİYDİ

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok saldırıya katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda saldırıya planlayarak bizzat katıldı. MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen’i hedef listesine aldı.

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        MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen’in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızdı. Hülya Mercen’in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

        Bölgedeki ajanlar Mercen’in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.

        32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren teröristin, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

        TERÖRİST HÜLYA MERCEN KİMDİR?

        Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

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