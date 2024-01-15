Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

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1-0'dan sonra 2 net gol daha kaçırdı Fener. Antep'in tek ekmeği duran top kaldı. O şansı 93'e kadar vermediler. Fred 6 numaraya geçince çok çok iyi oynadı. Jayden - Mert biraz Cengiz ve King dışında herkesin kötü oynadığı maçı İrfan Can'ın hem iyi oyunu hem golü ile kazandılar. Son dakikada Liva'nın kurtarışı da övgüyü hak ediyor.

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İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe Teknik Direktörü kazanılan galibiyette önemli rol oynadı diyebiliriz. Zamanında yaptığı hamleler, takımına yeni bir enerji kattı. Üstelik Kartal, riski göze alarak çift santraforu denedi. görevlendirdi. Cengiz ve Tadic’i çıkarıp İrfan Can ile King’i kenarlara monte etti. Sürekli deneyen, ancak bir türlü golü bulamayan oyuncularına moral ve güç desteği sağladı. İrfan Can’ın attığı gol tam anlamıyla altın bir vuruş oldu. İrfan, bu sezon ikinci kez kafayla ağları havalandırdı.