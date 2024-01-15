Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet! İstanbul Üsküdar'da, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Mustafa Gül, hayatını kaybetti. Alkollü sürücü C.K., gözaltına alındı. Yapılan testte C.K., 2.37 promil alkollü çıktı. Hayatını kaybeden Gül'ün ise biri yeni doğan bebek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:24 facebook

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