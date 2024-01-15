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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAZA DEĞİL CİNAYET | Son dakika haberleri: 2.37 promille araba süren alkollü sürücü çarptığı motosikletliyi öldürdü

        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!

        İstanbul Üsküdar'da, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Mustafa Gül, hayatını kaybetti. Alkollü sürücü C.K., gözaltına alındı. Yapılan testte C.K., 2.37 promil alkollü çıktı. Hayatını kaybeden Gül'ün ise biri yeni doğan bebek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:24
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        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
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        İstanbul'da kaza, dün sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi.

        MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

        İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan C.K. idaresindeki cip, aynı yönde seyir halindeki Mustafa Gül'ün (34) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.

        CİP, 500 METRE SONRA DURABİLDİ

        Gül'ün, biri yeni doğan bebek olmak üzere üç çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü C.K., motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.

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        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

        Hayatını kaybeden Mustafa Gül, 3 çocuk babasıydı.
        Hayatını kaybeden Mustafa Gül, 3 çocuk babasıydı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde tedbir alarak iki şeridi trafiğe kapattı.

        ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden Gül'ün cansız bedenini kaldırdı. Cip sürücüsü C.K., yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

        2.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        2.37 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otoyol trafiği, Mustafa Gül'ün cenazesinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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