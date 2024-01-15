Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
İstanbul Üsküdar'da, alkollü olduğu öğrenilen sürücünün aracıyla arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Mustafa Gül, hayatını kaybetti. Alkollü sürücü C.K., gözaltına alındı. Yapılan testte C.K., 2.37 promil alkollü çıktı. Hayatını kaybeden Gül'ün ise biri yeni doğan bebek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi
İstanbul'da kaza, dün sabah 05.00 sıralarında, Üsküdar D-100 Karayolu'nda meydana geldi.
MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI
İddiaya göre, Altunizade mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan C.K. idaresindeki cip, aynı yönde seyir halindeki Mustafa Gül'ün (34) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.
CİP, 500 METRE SONRA DURABİLDİ
Gül'ün, biri yeni doğan bebek olmak üzere üç çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü C.K., motosikleti sürükleyerek yaklaşık 500 metre ileride durdu.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDIHayatını kaybeden Mustafa Gül, 3 çocuk babasıydı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri otoyol üzerinde tedbir alarak iki şeridi trafiğe kapattı.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, hayatını kaybeden Gül'ün cansız bedenini kaldırdı. Cip sürücüsü C.K., yapılan alkolmetre testinde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
2.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
2.37 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otoyol trafiği, Mustafa Gül'ün cenazesinin kaldırılmasının ardından normale döndü.