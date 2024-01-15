Seçil Erzan davası 3. duruşma son durum | Seçil Erzan olayı, ne zaman oldu, nasıl başladı - Mahkeme özeti

Seçil Erzan davası 3. duruşma son durum | Seçil Erzan olayı, ne zaman oldu, nasıl başladı - Mahkeme özeti

Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma! Seçil Erzan hakkında açılan, Türkiye'yi sarsan yılın dolandırıcılık davasının üçüncü duruşması bugün yapılacak. Cuma günü gerçekleşen ve 13 saat süren duruşmanın ardından, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı bugüne ertelemişti. Müşteki ve tanıkların dinlenmesine devam edilecek duruşmada, Seçil Erzan yöneltilecek sorulara cevap verecek. Semih Kaya'nın bugün savunmasının alınması bekleniyor. İşte ilk iki duruşmadan akılda kalanlar...

Türkiye’nin ilk kez 12 Nisan 2023’te, Habertürk’ten duyduğu yılın dolandırıcılık davasının üçüncü duruşması bugün görülecek. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı ikinci duruşmaya ilgi yoğun olmuştu.

İLK İKİ DURUŞMADAN NOTLAR Duruşmada Seçil Erzan, yaptığı savunmasında adeta eteğindeki taşları dökmüştü. Savunmasında bazen gözyaşlarını tutamayan Erzan, "Musa Köse vardı Çorlu'da ben tanımıyordum. 15 bin dolar para verdi. 75 bin dolar para istediler. Ben bu rakamın tefecilikte bile olmadığını söyledim. REKLAM

"TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜĞÜMÜ ÖDEME YAPARKEN ANLADIM" Ben tefecilerin eline düştüğümüzü ödeme aşamasında anladım. Ayhan Akman bana 330 bin dolar verdi. 500 bin dolar olarak ödedim. Ayhan Akman benden toplamda 750 bin dolar aldı.

"EMRE'NİN PARASI HERKESE DAĞILDI" Emre Belözoğlu'nun parası aslında herkese dağıldı. Emre Çolak'tan aldığım paranın yüzde 80'i Fırat Özdemir'e gitti. Aldığım parayı, 1 saat içinde başkası kapıyordu. Herkes yer içer hesabı Seçil öder. MASAK herkesin hesaplarını incelesin" dedi.

ARDA, EMRE, SELÇUK VE MUSLERA DURUŞMAYA GELMEDİ Duruşmaya gelmesi beklenen Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera, mazeret bildirerek mahkemeye gelmemişti. Ancak mahkemeye gelen bazı müştekiler de söz aldı.

BUSE TERİM İFADE VERMİŞTİ Bunlardan biri de Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ydı. Buse Terim Bahçekapılı, "Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım; soru sormadım, 190 bin dolar zararım var" dedi. Sanık avukatlardan birinin sorduğu soru da Buse Terim'i sinirlendirmişti. REKLAM

TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak, Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" diye konuştu.

SEÇİL ERZAN SORULARA CEVAP VERECEK Geçtiğimiz Cuma günü yapılan ikinci duruşma tam 13 saat sürmüştü. Duruşma verilen ara kararın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine ve duruşmanın 15 Ocak gününe, bugüne ertelenmişti. Bugün görülecek duruşmada da Seçil Erzan ve 6 şüphelinin sorgusuna devam edilecek. Müşteki ve tanıkların ifadelerine yer verileceği duruşmada, Seçil Erzan kendisine sorulacak sorulara da cevap vermesi bekleniyor. Semih Kaya’nın da bugün savunması alınacağı bekleniyor. Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin! Haberi Görüntüle Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti! Haberi Görüntüle Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!" Haberi Görüntüle