Alevler bir anda yükseldi! Şehit kızı Nazlı'yı kaybettik!
İstanbul'da, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen 32 yaşındaki Nazlı Hilal Yalman hayatını kaybetti. 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman memleketi Bursa'da toprağa verildi
İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta, 12 Ocak Cuma günü saat 02.00'de, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre daireden çıkan dumanı gören sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
ÇEKYATIN ÜZERİNDE AĞIR YARALI BULUNDU
Ekipler bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı olarak bulundu.
NAZLI, HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede hayatını kaybetti.
BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Nazlı Hilal Yalman, önceki gün memleketi Bursa'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
BABASI 1997'DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Yalman'ın, 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi.