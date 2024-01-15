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        Haberler Dünya İzlanda'da 1 ay içinde ikinci kez yanardağ patlaması yaşandı: "Durum çok ciddi"

        İzlanda'da 1 ay içinde ikinci kez yanardağ patlaması yaşandı: "Durum çok ciddi"

        İzlanda'da yaklaşık bir ay içinde yaşanan ikinci yanardağ patlamasıyla gözler yeniden başkente 40 km uzaklıktaki Grindavik kasabasına çevrildi. Lavların balıkçı kasabasının yakınlarına ulaştığını söyleyen İzlanda Başbakanı Jakobsdóttir, durumun çok ciddi olduğunu kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 08:28 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:28
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        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında bir aydan kısa süre içinde ikinci kez yanardağ patlamasının yaşanmasının ardından evler alev aldı.

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        "ÇOK CİDDİ BİR DURUM"

        İzlanda Başbakanı Katrín Jakobsdóttir, küçük bir balıkçı kasabasının eteklerine ulaşan erimiş lav akıntılarının "çok ciddi bir durum" olduğunu söyledi.

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        Yetkililer, lav akıntılarının Grindavik'te bazı evlere ulaştığını, ancak kasabanın daha önce boşaltıldığını ve kimsenin tehlikede olmadığını söyledi.

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        BAŞKENTE 40 KM UZAKLIKTA

        İzlanda'nın başkentine 40 km uzaklıktaki kasabada meydana gelen depremlerin ardından yanardağın patladığı belirtilmiş ve kasaba sakinleri tahliye edilmişti.

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        İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

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        Bu, 2021'den bu yana bölgede yaşanan beşinci patlama oldu.

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        İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek, olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

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        11 KASIM'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

        İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

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        Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

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        Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İzlanda
        #yanardağ patlaması
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