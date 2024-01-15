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İzmir'de 16 yaşındaki genç, sevdiği kızın ailesi reddedince çatışma çıkardı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 16 yaşındaki bir genç, sevdiği kızın ailesi tarafından reddedilince çatışma çıkardı. Olayda 4 kişi yaralandı Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.01.2024 - 07:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:16 facebook

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre sevdiği kızı isteyen 16 yaşındaki H.U., kızın ailesi tarafından reddedilince aile bireylerine pompalı tüfekle ateş açtı. H.U. ve sevdiği kızın ailesi ile sokakta çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Çatışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Örnekköy pazaryeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, H.U.(16) sevdiği kızı istemek için evlerine ziyarete gitti. Sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen H.U., aileden olumsuz cevap alınca, evi terk etti.