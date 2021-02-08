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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ilkbaharda teröre karşı 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine destek amacıyla ilkbaharda 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyeceklerini bildirdi

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ilkbaharda teröre karşı 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek
AA

Sayan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemini her zaman desteklediklerini söyledi.

AK Parti'li gençlerin Diyarbakır annelerinin dizinin dibinde onlarla birlikte ağlaması ve Ağrı'da evladını teröre kurban vermiş annelerin yanında olması gerektiğini belirten Sayan şöyle konuştu:

"Biz bunu başlatacağız. Ben AK Parti Ağrı Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed İkbal Gülçin'e güveniyorum. Onunla, il başkanımızla, merkez ilçelerimizle, belediye başkanlarımızla ve burada bütün gençlik kollarımızla, biz yarından sonra büyük bir seferberlik başlatacağız. Bu işi Ağrı’dan başlatalım, model olalım."

Daha önce Ağrılı 200 anne ile Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anımsatan Sayan şunları kaydetti:

"Bu sefer 2 bin kişiyle yürüyerek Diyarbakır’a gideceğiz. Yürüyerek gideceğiz. Türkiye’ye bunu göstereceğiz. Kılıçdaroğlu dış güçlerin baskısıyla 500 kilometre yürüyor da Ağrı’dan 2 bin kişi Diyarbakır anneleri için yürüyemez mi? Yürür, ben buna eminim. Yürüyeceğiz. Bakın buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte İl Başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızla birlikte 2 bin kişiyle Ağrı’dan yola çıkarak, 450 kilometreyi yürüyerek Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz ve haykıracağız diyeceğiz ki 'Terörü bitirmeye Ağrı’dan başlıyoruz'. Ondan sonra siz görün bu memleket tadından yenmez.”

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