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        Haberler Bilgi Gündem AGS ne zaman, saat kaçta? AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AGS ve ÖABT 2025 sınav tarihi ile süresi açıklandı!

        AGS ne zaman, saat kaçta? Sınav tarihi ile süresi açıklandı!

        Milli Eğitim Akademisi Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayım sürüyor. Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği sınavın tarihleri, süreleri ve oturum saatleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınavın uygulanacağı tarih yaklaşırken, adaylar AGS'nin kaç dakika süreceğini ve ÖABT'nin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Gözler aynı zamanda sonuç açıklama takviminde. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:32
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        Milli Eğitim Akademisi kapsamında ilk kez düzenlenecek olan Akademik Giriş Sınavı (AGS) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Temmuz ayında yapılacak sınav öncesi, adaylar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden belgelerine ulaşabilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte AGS’nin tam olarak ne zaman yapılacağı ve sınav süresinin ne kadar olacağı da gündemde. ÖABT oturumu ve sonuç açıklama tarihiyle ilgili detaylar ise adayların takibinde. İşte ayrıntılar...

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        AGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

        AGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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        AGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

        Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

        Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

        ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

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