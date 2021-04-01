"KOCAMLA SEVİŞİP, ÇOCUK DA YAPTIK"

Takipçisinin, "Ne iftirası ablacığım? İki aynı cins kediyi çiftleştirip, hayvan ürettin mi üretmedin mi? Bunu açıkla!" sözleri üzerine sinirlenen Ahu Sungur, şunları söyledi:

Kocamla sevişip, çocuk da yaptık. O da üretime giriyor mu acaba? Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği Tekir kedi dert oluyor?