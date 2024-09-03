Ahu Tuğba'nın vefatında şüpheli ölüm

KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu.

Aynı duyuruya göre; Ahu Tuğba için perşembe günü AKM'de bir tören düzenlenecek, cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti.

Ahu Tuğba hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Ne var ki ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı.

İnceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

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Ahu Tuğba'nın cenazesinin ne zaman geleceği henüz belli değil. Prosedürler tamamlanırsa cenaze, planlandığı gibi perşembe günü defnedilecek.