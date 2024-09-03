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        Haberler Magazin Ahu Tuğba'nın vefatında şüpheli ölüm - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'nın vefatında şüpheli ölüm

        Ahu Tuğba'nın cenazesinin İstanbul'a nakli konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililerin Tuğba'nın vefatını, 'şüpheli ölüm' kategorisine alması nedeniyle nakil işlemleri, uçuş prosedürüne takıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:44
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        Şüpheli ölüm
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        KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu.

        Aynı duyuruya göre; Ahu Tuğba için perşembe günü AKM'de bir tören düzenlenecek, cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti.

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        Ne var ki ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi biraz zaman alabilir. ABD'li yetkililer, Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı.

        İnceleme ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

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        Ahu Tuğba'nın cenazesinin ne zaman geleceği henüz belli değil. Prosedürler tamamlanırsa cenaze, planlandığı gibi perşembe günü defnedilecek.

        Bu konuda bir açıklama yapan SİNEGED (İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği) yönetim kurulu üyesi Nur Türkşen, şunları söyledi; "Türk Sineması, Yeşilçam'ın kıymetli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz. Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, Cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."

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        #Ahu Tuğba
        #Ahu Tuğba şüpheli ölüm
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