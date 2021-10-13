Ahu Yağtu, Can Tursan ile görüntülendi

"Sadece arkadaşım!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz akşam Asmalımescit'teydi. Bir mekanda meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülenen Yağtu, Turan'ın arkadaşı olduğunu ifade etti.

43 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz, beni Can ile daha önce de çekmiştiniz. Size o zaman da söylemiştim; Can benim sadece arkadaşım. Siz yine de çektiğiniz fotoğrafın altına ne yazarsanız saygı duyarım fakat gerçek şu ki gerçekten arkadaşım." dedi.