"HEPİMİZ İÇİN ZORLAYICI OLDU"

Ayrıca tatil programı yapmadığını söyleyen Ahu Yağtu, "Online eğitim de olsa, okullar 2 Temmuz'a kadar açık" dedi. Yağtu, "Online eğitim Kemal ve sizin için zor oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Online eğitim hepimiz için zorlayıcı oldu. Çocuklar için ayrı, veliler için apayrı... Çocukların bir yerde oturup sadece bir ekrana bakarak eğitim alması belli bir yaştaki çocuk için zor.