Sosyal medya trendlerinde viral olan yeni "AI yearbook" fotoğraf akımı, "EPIK" yapay zeka uygulaması tarafından oluşturuluyor. Kullanıcılar yapay zeka uygulaması ile 90'lı yıllarda lise yıllığında yer alıyormuş gibi görünüyorlar.

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Ünlüler dahi birçok kullanıcı tarafından benimsenen yeni akım X'de (Twitter) "AI yearbook" etiketiyle paylaşıyor. Uygulamanın tam adı "EPIK - AI Photo Editor". Hem Android cihazlarda hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.