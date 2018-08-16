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AK Parti'li belediyelere döviz ve boykot talimatı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti'li 883 belediye ve 39 il genel meclisi başkanlığına gönderdiği tebligat ile tasarruf ve ABD ürünlerine karşı uyardı. Bazı uyarılar şöyle: Yerli ve milli yazılıma geçin, ABD ürünlerini tercih etmeyin, bankacılık işlemlerini TL ile yapın, yurt dışı gezisi düzenlemeyin.

16.08.2018 - 17:22 | Güncelleme:

 



ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı bazı yaptırımlara karşı bu ülkeden ithal ürünlere ek vergi getirilmesi ve ABD menşeli elektronik ürünlere boykot kararı alınmıştı. Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 883 Ak Partili Belediye ve 39 il genel meclisi başkanlığına tebligat gönderdi. Tebligatta "Bugün ülkemize ve milletimize karşı yeni bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bugüne kadar her türlü yolla ülkemize ve milletimize diz çöktürmeye çalışanlar, şimdi de ekonomik bir savaşla bunu denemektedirler. Biz her türlü saldırıyı milletimizle birlikte aşarak bugünlere geldik" denildi. Tebligat metninde şu ifadeler yer aldı:

YERLİ VE MİLLİ YAZILIMA GEÇİN

Lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve milli yazılımımız olan PARDUS'a henüz geçmemiş olan belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine ivedilikle PARDUS'a geçmelidir. Bu konuda TÜBİTAK ile birlikte uygulama tecrübesi olan belediyelerden teknik destek alınarak ivedilikle dönüşüm sağlanmalıdır.

ABD ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETMEYİN

KİK ilgili tebliğler doğrultusunda, elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli ve yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere ülkemize siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmelidir.

Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğler doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmelidir. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılmalıdır.

BANKACILIK İŞLEMLERİNİ TL İLE YAPIN

EFT, havale, kambiyo, kredi gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli; belediye ve iştirakler hiçbir şekilde yabancı para cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesabı açmamalı, açılmış olanlar sonlandırılmalıdır. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalıdır. Borç ödemeleri karşılığı tutulanlar dışında hiçbir belediye şirketinin döviz hesabı olmamalı, var olanlar derhal Türk Lirası'na çevrilmelidir. Yasal mevzuat hükümleri ile cevaz verilse dahi, hiçbir şekilde yabancı para cinsinden sözleşme yapılmamalıdır. Belediye ve iştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda - içecek ürünleri yerli olmalıdır.

YERLİ MALLARA ÖNCELİK TANIYIN

4734 sayılı kanunun 63. maddesi ve 2017/22 sayılı Başbakanlık genelgesi; açık olarak ihale dokümanlarında ürünlerin niteliğine göre yüzde 15 oranına kadar yerli malı avantajı sağlanabileceği belirtilmekte, hatta bazı ürünler de yüzde 15 oranında yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması zorunlu tutulmaktadır. Yine, aynı şekilde bu dokümanlarda yerli ürün sunumunu engellemeye yönelik hiçbir ibare bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede satınalma süreçlerinde bu kural ve talimatlara göre doküman ve teknik şartnamelerin hazırlanması ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Yerli olmayan ürün/cihaz/ekipmanların satın alınması ya da kiralanması, zaruret olmadıkça yapılmamalıdır. Halen kiralama suretiyle kullanılanların da kira süreleri uzatılmamalıdır.

TASARRUF TEDBİRLERİNE AZAMİ UYUN

Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenmelidir.

İhaleli işler kapsamında yüklenici tarafından kullanılacak/tedarik edilecek araç/cihaz ve ekipmanların da yukarıda belirtilen şartlarda olması sağlanmalıdır.

Belediyelerce gerek STK ve gerekse farklı kurumlarla yürütülen ortak projelerde de bu hassasiyetlere dikkat edilmelidir.

Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmamalıdır.

Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalıdır.

Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemelidir.

Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalıdır.

Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmelidir.

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