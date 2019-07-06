Çelik gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'de bulunan il binasındaki programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geçti. Basına kapalı olarak yapılan programın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Bugün ikincisini gerçekleştirdik. Çarşamba ve Perşembe son gruplarla tamamlamayı planlıyoruz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonraki programımızda seçimde yüksek başarı gösteren şehirleri ziyaret edeceğiz.

Bu toplantılar 3 çerçevede oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Daha sonra milletvekillerimiz değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Bunların içerisinde sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sorular da oluyor. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanımız sorulara yanıt veriyor.

TESPİT, ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

Bu toplantıyla ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ı toplantıda konuşulmayan şeyler. Bu toplantıda MYK ve MKYK üyelerimiz bulunmuyor. Zaten cumhurbaşkanımız bu üyelerle daha sık bir araya geliyor. Bu tespit, analiz ve değerlendirmelerin sonucunda çıkan hususlar hem partideki hem de hükümetteki ilgili arkadaşlara iletilecek.

Bundan sonraki milletvekillerimizle toplantımızı Çarşamba ve Perşembe gerçekleştireceğiz. Özellikle illerdeki geldiği noktalarda ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Genel olarak bu çerçevede gerçekleşen bir toplantı. AK Parti geleneği bir kez daha icra edilmiş oldu.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ MİLLETTEN ONAY ALMIŞTIR

Sistemi daha verimli hale getirecek bir sistem değişikliği milletten onay almıştır. Milli iradeye saygı duyanlarında buna da saygı duyması gerekiyor. Önemli olan vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesidir. Sistemin bir yıl içindeki performans değerlendirmesi yapılacaktır.

Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi...

TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALMIŞSA, BUNU KULLANACAKTIR

(S-400) Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Biz yabancı herhangi bir basın organında, iyi niyetli olarak görmediğimiz tavsiyelerin muhalefet tarafından eleştiriye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin güvenlikle ilgili açığı olmaması gerekiyor. Türkiye bu sistemi almışsa, bunu kullanacaktır. Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz bunu gerektiriyor. Türkiye, egemen bir devlet olarak kendi sınırlarını koruyor. Türkiye'nin sınırları Avrupa'nın ve NATO'nun sınırlarıdır."