İran ile ABD gerginliği Hürmüz Boğazı’nı aştı ve Türkiye’ye kadar ulaştı. Bölgede yaşanan gerginliğin etkisiyle uluslar arası piyasalarda motorin fiyatı, son bir haftada ciddi bir artış gösterdi. Motorinin ton fiyatı, 567 dolardan 591 dolara kadar çıktı. Bu gelişme nedeniyle motorinde 22 kuruş dolayında zam ihtiyacı ortaya çıktı.

YARIM KURUŞ

Gözler, daha önce olduğu gibi “eşel mobil” sisteminin işletilip işletilmeyeceği sorunun yanıtı için hükümete çevrildi. TÜPRAŞ’ın, dün akşam saatlerinde dağıtım şirketlerine gönderdiği 25 Haziran’dan geçerli yeni fiyat tablosu, hem bu sorunun yanıtını oluşturdu hem de ilginç bir ayrıntıya işaret etti.

Hükümet, zam ihtiyacının yalnızca yarım kuruşunu “eşel mobil” sistemi uyarınca ÖTV’den düştü. Kalan tutar, zam olarak pompaya yansıdı.

Şimdi, sektörde herkes birbirine, “Ne oldu? Neden yarım kuruş düşüldü?” sorusunu soruyor. Kaynaklar, hükümetin akaryakıt fiyatlarıyla ilgili duruşunu göstermek için bu yönde bir adım atmış olabileceğine dikkat çekti, “Sistem her an devrede mesajını verdi” görüşünü dile getirdi.