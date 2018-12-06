Yer, Malatya...

Gülkaynak Mahallesinde oturan Feride Başyurt, dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi. DHA'nın haberine göre, yakınları arama çalışmalarından sonuç alamayınca kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadın, 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu. Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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