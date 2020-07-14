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Her geçen gün artan araç trafiği için günümüzde kullanılan adaptif trafik yönetimi ve trafik analitik çözümlerine, yol öncelikleri belirleme, kırmızı ışık yönetimi gibi temel özelliklerin yanında video kayıt, araç, plaka ve yüz tanıma gibi özellikler de ekleniyor.

Akıllı trafik yönetim sistemleri, sahip oldukları çeşitli algılayıcıları yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek, güvenlik açısından da pratik bir çözüm sunuyorlar. Plaka tespit ederek çalıntı ya da aranan araçları tespit edebiliyor, kazaları, şerit ihlallerini algılayabiliyor ve otoriteleri uyarıyorlar.

Akıllı şehirlerdeki modüler altyapılar ise son dönemin yükselen trendi. Akıllı şehirlerin yönetimi için birçok alanda veri toplama ve ölçmeye ihtiyaç duyuluyor.

Geleneksel yöntemlerle birden fazla noktaya yerleştirilen ve altyapı maliyeti daha yüksek olan sistemler yerini şık ve modüler şehir mobilyalarına bırakıyor. Modüler akıllı şehir mobilyaları sayesinde tek bir noktadan çevresel ölçümlerden, trafik analizine birçok alanda veri toplamak ve bu verileri yönetmek mümkün olabiliyor.

Halihazırda kullanılan sistemlere entegre edilen şehir yönetimi yazılımları sayesinde tüm geleneksel cihazlar yapay zekayla yönetilen akıllı şehir cihazlarına dönüşebiliyor.

HEM ŞARJ İSTASYONU HEM WI-FI HEM YÜZ TANIMA…

Yerli teknoloji şirketi Ekin’in Spotter adını taşıyan ve modüler akıllı şehir çözümü de birden fazla tipte akıllı şehir çözümünün sunduğu özellikleri bünyesinde topluyor.

6 şeride kadar yollarda trafik yoğunluğu ve hız tespiti yapabilen Ekin Spotter, kırmızı ışık yönetimi, plaka ve yüz tanıma özellikleri ile daha güvenli ve akıllı şehir yönetime olanak sağlıyor.

Park yönetimi ile alan kullanım verimliliğini artıran ve park ihlallerini tespit eden modüler akıllı şehir mobilyası Ekin Spotter, park eden elektrikli araçlar için de şarj istasyonu ve Wi-Fi erişim noktası görevi görüyor.

ÇALINTI ARAÇLARI TESPİT EDİP BİLDİRİYOR

Araçların takip mesafesini koruyup korumadıklarını tespit edebilen Spotter, şerit ihlallerini ve kazaları, çalıntı ve aranan araçları plaka üzerinden tespit ederek, ilgili birimlere haber de verebiliyor.

1998 yılından bu yana güvenli şehir teknolojileri üzerine çözümler üreten ve İstanbul’un yanısıra Zürih, Miami, Stuttgart ve Bakü’deki ofisleri ile gelecek nesil akıllı şehir çözümleri tasarlayan Ekin’in bu çözümü, ayrıca çevresel ölçüm özelliği ile hava durumu ve hava kirliliğini algılıyor, akıllı şehir aydınlatma yönetimi yapabiliyor.