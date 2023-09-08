Akıllı telefon ve saatle temassız ödeme imkanı

Dünya çapında teknolojinin gelişimi ile birlikte temassız ödemeler de günden güne artışını sürdürüyor. Günümüzde her 10 kredi kartı ödemesinden 8'inin temassız olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, firmalar bu yöntemi kolaylaştırmak için de yeni adımlar atıyorlar. Samsung da bu doğrultuta İş Bankası ve Visa ile ortak bir çalışmaya imza atarak S-Wallet uygulamasını Türkiye'de kullanıma sundu.

GLOBAL UYGULAMALAR TÜRKİYE'DE BDDK MEVZUATINA TAKILIYORDU

Türkiye dışı ülkelerde benzer ödeme yöntemlerini hem Samsung hem de en büyük rakiplerinden Apple'ın kullandığını biliyoruz. Ancak Türkiye'de bu global ödeme sistemlerinin kullanımının önünde bir mevzuat engeli vardı. Yurtdışına veri transferinin yasak olması ve BDDK'nın Türkiye'de bir bulut sistemi üzerinden bu yöntemlerin kullanılabilmesi söz konusu. S-Wallet uygulamasının ise bu doğrultuda yurtiçinde kurulmuş olan bir bulut sistemi üzerinden çalışarak bu mevzuata uygun hale getirildiği belirtiliyor.

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İLK ETAPTA YALNIZCA SAMSUNG KULLANICILARINA ÖZEL

Samsung’un, Türkiye’deki Samsung kullanıcılarına özel olarak geliştirilen yeni mobil cüzdan uygulaması S Wallet ile kullanıcılar, akıllı saat ve akıllı telefonları üzerinden Visa’nın güvenli ve hızlı ödeme altyapısı ile hem yurt içinde hem yurt dışında kolayca temassız ödeme yapabilecek. Kullanıcılar, Türkiye İş Bankası iştiraki ödeme ve e-para kuruluşu Moka’nın lisansı ile üretilen ön ödemeli kartlarına para yükleyip harcamalarını online ve fiziki olarak gerçekleştirebilecek. S Wallet projesi, sadece bir dijital cüzdan olmanın ötesinde kullanıcılara avantajlı bir dünya sunacak. Proje kapsamında Visa özellikli S Wallet kart sahipleri, Türkiye İş Bankası’nın kendilerine özel olarak sunacağı Maximum kampanyalarından yararlanabilecek. Maximum özellikli kartlar, online alışveriş platformu Pazarama’ya, uygulama içerisinden doğrudan erişerek avantajlı alışveriş yapabilme fırsatı sunacak.

Finans, ödeme, online alışveriş ve teknoloji dünyasının çok önemli markalarını bir araya getiren S Wallet ile kullanıcılar kendi aralarında para gönderebilecek, istedikleri banka hesabından ya da karttan cüzdanlarına para transfer edebilecek, İş Bankası Bankamatiklerinden ücretsiz para yüklemesi yapabilecek. Bunun yanında kullanıcılar uygulama ile Samsung telefonları ve Samsung akıllı saatleri ile temassız ödeme yapabilirken, kart bilgisi girmeksizin Pazarama’dan da kolayca online alışveriş yapabilecek.

"TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA İLK KEZ SUNULUYOR"

S Wallet ile ilgili görüşlerini aktaran Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “Samsung olarak Türkiye’de ilk defa kendi ödeme çözümünü hayata geçiren mobil telefon markasıyız. Kullanıcılarımız S Wallet ile cüzdansız alışverişin rahatlığını yaşarken ödemelerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek. Kullanıcılarımız sadece cüzdansız değil, telefonları yanında olmadan akıllı saatle ödeme yapabilecekler. S Wallet ile Türkiye’deki Samsung kullanıcılarına özel birçok avantajı aynı anda sunuyor, onların hayatlarına önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Kullanıcılar S Wallet ile hem İş Bankası tarafından kendilerine özel sunulan kampanyalara hem de Visa kampanyalarına dahil oluyor. Samsung ürün alışverişlerinde de kullanıcılara özel kampanyalarımız, marka iş birlikteliklerimiz, oyun kampanyaları ve Galaxy Fırsatları entegrasyonu ile avantajlar sunacağız. S Wallet ile diğer mobil cüzdan uygulamalarından ayrıştığımız en önemli konu temassız ödeme ayrıcalıkları ve iş ortaklarımız ile oluşturduğumuz uygulama içi pazaryeri ekosistemi. Akıllı telefonu dokundurarak ödemenin yanında, akıllı saat ile ödeme gibi ödeme yöntemlerini de ilk kez kullanıcılarımıza sunuyoruz. Samsung kullanıcıları, böylece tek bir cihaz üzerinden tüm ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kullanıcılarımız online alışverişlerde yenilenen dinamik kod sayesinde ödemelerini güvenli bir şekilde yapabiliyor. S Wallet ile 3 yıl içerisinde 1 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Samsung S Wallet kullanıcılarına lansmana özel olarak toplam 1 Milyon TL hediye ediyoruz. S Wallet üzerinden ilk defa 100 TL ve üzeri harcama yapan kullanıcılarımıza 50 TL hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

"YALNIZCA TÜRKİYE'DE DEĞİL, TÜM DÜNYADA KULLANILABİLECEK"

Visa'nın amacının her yerde ve herkes için ödeme yapmanın ve kart kabulünün en iyi yolunu sunmak olduğunu vurgulayan Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin konuyla ilgili olarak, "Bugün tanıttığımız S Wallet, giyilebilir teknolojiler ile güvenli ve hızlı ödeme yapma özelliğinin buluştuğu en optimum örneklerden birini bizlere sunuyor. Akıllı saat gibi giyilebilir teknolojilerle cüzdanınızı, kartınızı ya da telefonunuzu çıkarmaya bile gerek kalmadan, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kolayca temassız ödeme yapmak mümkün hale geliyor. Bu aynı zamanda, Visa'nın küresel ölçeği ve en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan teknolojik ağı ile ödemeleri güvende tutma prensibimizin bir başka örneği. Ekosistemin dijital gelişimini destekleyen önemli bir adım olarak gördüğümüz S Wallet, çok ortaklı bir ekibin sinerjisiyle ortaya çıkan çözümler bütününün bir sonucu. Projenin hayata geçmesinde emeği olan Samsung, Moka, Maximum ve Pazarama ekipleri ile Visa’daki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

NFC İLE ÖDEME YAPABİLEN LOKAL BİR UYGULAMA

S Wallet ile ilgili olarak konuşan Pazarama Genel Müdürü ve Moka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serkan Uğraş Kaygalak, “Samsung, Visa, Pazarama ve Moka iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu özel proje sayesinde, ülkemizde akıllı saat ile temassız ödeme yapma konusunda yeni bir adım atmakla kalmıyor, aynı zamanda bankalar dışında NFC ile ödeme yapabilen lokal bir uygulamayı da Samsung kullanıcılarının hizmetine sunuyoruz. Bu sayede, finansal teknolojilerin gelişiminde bankacılığın ulaşamadığı alanlarda da kapsayıcılığı artıran bir katma değer sağlıyoruz. İş Bankası Grubu’nun iki kuruluşunu temsilen belirtmem gerekir ki Moka’nın lisansı ve Pazarama’nın teknolojisi ile geliştirilen bu uygulama sayesinde, hem fiziki dünyada hem de online alışverişte kullanılabilen cüzdan altyapısı ile önemli bir eksikliği de tamamlıyoruz. Global bir dijital cüzdan olan Samsung Pay’in, yerel sunucularımız üzerinde ülkemiz regülasyonlarıyla birebir uyumlu şekilde lokal bir versiyonunu kullanıma sunmak gurur verici. Bu sayede, oldukça uzun zamandır süregelen bir ihtiyacı da gideriyoruz. S Wallet sayesinde kullanıcılar, doğrudan uygulamanın içinde yer alan Pazarama’dan cüzdanlarıyla online alışveriş yapabilecek. Normalde pazaryerleri, cüzdanı ek bir hizmet olarak sunarken, burada duruma farklı bir bakış açısı getirerek, Pazarama’yla online alışverişi cüzdanın bir fonksiyonu haline getirerek Samsung müşterilerine özel, yenilikçi ve kolay bir online alışveriş deneyimi sağladık. Projenin, kendi alanlarında büyük 4 markanın bir araya gelerek hayata geçirilmesinin de ayrıca önemli olduğunu, bunu ülkemiz finansal teknolojilerinin gelişimi ve ekosistem anlayışı açısından çok değerli bulduğumuzu ayrıca belirtmek isterim” dedi.