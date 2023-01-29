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Haberler Teknoloji Mobil Akıllı telefonda 'kaybedenler kulübü'
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2022 yılında hangi akıllı telefon üreticisi ne kadar kaybetti?

Teknoloji devlerinin kayıp yaşadığı 2022 yılında akıllı telefon satışları da ciddi ölçüde düştü. Peki hangi akıllı telefon üreticisi ne kadar kaybetti? Apple, Samsung gibi devlerin satışları düşse de pazar paylarını artırdığı görülürken, Xiaomi, OPPO ve Vivo'nun pazar payı kaybettiği görülüyor.

Akıllı telefonda 'kaybedenler kulübü'

2022 yılı dünya çapında teknoloji şirketleri için adeta bir hayal kırıklığı yılı oldu. Pandemi sürecinde zirve yapan teknoloji bağımlılığının sonrasında da devam edeceğini öngören teknoloji şirketleri büyük yatırımlarla hızlı bir büyüme atılımına gittiler. Ancak 2022 bu beklentileri karşılayamadı. Akıllı telefon sektöründe de tarihi bir düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde sektör genelinde yaşanan bu düşüşün bilgilerini Habertürk okuyucularıyla paylaşmıştık.

Peki akıllı telefon sevkiyatının düşüşü hangi markayı ne kadar etkiledi?

İşte 2022 yılında satış rakamlarıyla ve pazar paylarıyla kazananlar ve kaybedenler...

4. ÇEYREKTE EN ÇOK XIAOMI KAYBETTİ!

Çinli üreticiler için 2022 diğerlerinden biraz daha zor geçti. Üretim sorunlarına eklenen sevkiyat problemleri ile birlikte 2021'e göre en yüksek kaybı yaşayan ve bir önceki yılın 4. çeyreğine göre 2022'nin aynı döneminde %26,3 gerileyen marka Xiaomi oldu. Bu dönemin en az düşüş yaşayanı ise %14,9 ile Apple oldu.

SON ÇEYREĞİ APPLE LİDER KAPATTI

iPhone'un üreticisinin 2022 dördüncü çeyrek rakamlarına bakıldığında bir önceki yıl 85 milyon hacme sahip olan sevkiyatı 2022'nin aynı döneminde 72,3 milyon adete geriledi. Ancak buna rağmen en yakın rakibi Samsung'un 58,2 milyon adette kalması ile son çeyreğin lideri oldu ve %24,1'lik bir pazar payı yakaladı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK SEVKİYAT YAPAN 5 BÜYÜK AKILLI TELEFON MARKASI 4. ÇEYREK YIL KARŞILAŞTIRMALARI (MİLYON ADET)

ŞİRKET

4Ç22 Sevkiyat hacmi*

4Ç22 Pazar Payı *

4Ç21 Sevkiyat hacmi

4Ç21 Pazar Payı

YILDAN YILA DEĞİŞİM

1. Apple

72.3

%24.1

85.0

%23.1

-%14.9

2. Samsung

58.2

%19.4

69.0

%18.8

-%15.6

3. Xiaomi

33.2

%11.0

45.0

%12.2

-%26.3

4. OPPO

25.3

%8.4

30.1

%8.2

-%15.9

5. vivo

22.9

%7.6

28.3

%7.7

-%18.9

Diğerleri

88.3

%29.4

110.2

%30.0

-%19.8

Toplam

300.3

%100.0

367.6

%100.0

-%18.3

Kaynak: IDC

YIL TOPLAMINDA ZİRVEDE SAMSUNG VAR!

Yılın son çeyreğinde her marka ciddi derecede kayıp yaşamasına karşın yıl toplamında Apple ve Samsung, pazar paylarını artırarak geçti. 2022 yılı genelinde gerçekleştirdiği 261 milyon adetlik sevkiyatla Samsung, bir önceki yılın %4,1 oranında altında kalsa da en yakın rakibi Apple'ın 226,4 adetlik sevkiyat adedini geride bıraktı ve yüzde 21,6'lık pazar payı ile zirvede yer aldı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK SEVKİYAT YAPAN 5 BÜYÜK AKILLI TELEFON MARKASI 2022 YIL GENELİ (MİLYON ADET)

ŞİRKET

2022 Sevkiyat hacmi*

2022 Pazar payı *

2021 Sevkiyat hacmi

202 Pazar Payı

YILDAN YILA DEĞİŞİM

Samsung

260.9

21.6%

272.1

20.0%

-4.1%

Apple

226.4

18.8%

235.8

17.3%

-4.0%

Xiaomi

153.1

12.7%

191.0

14.0%

-19.8%

OPPO

103.3

8.6%

133.6

9.8%

-22.7%

vivo

99.0

8.2%

128.3

9.4%

-22.8%

Others

362.7

30.1%

399.1

29.3%

-9.1%

Toplam

1205.5

100.0%

1359.8

100.0%

-11.3%

Kaynak: IDC

APPLE VE SAMSUNG'UN RAKAMLARI DÜŞTÜ PAYI ARTTI

Zirvedeki iki markanın yıl toplamında satışları düşmüş olsa da, diğer markaların daha yüksek düşüş yaşamaları ile birlikte pazar payları yükseldi. Apple'ın pazar payı 2021 yılında %17,3 iken, 2022'de pazar payı %18,8'e yükseldi. Samsung'un %20 olan payı ise 2022 yılında %21,6'ya çıktı ve zirvedeki yerini korumayı başardı.

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