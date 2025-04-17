"Akıllı ulaşım sistemleriyle trafik güvenliği artıyor"

Karaismailoğlu, Teknopark Ankara'da düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı'nda (Conf-ITS) sunum yaptı.

Gelişmenin en önemli şartının ulaşım altyapısı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu yapılan 1 birimlik ulaştırma yatırımının tarım ve turizm gibi sektörlere 10 kat etki ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, nüfus artışıyla hareketlilik ihtiyacının da arttığına dikkati çekerek, akıllı sistemlerle hareketlilik ihtiyacının daha efektif yönetilebileceğini vurguladı.

AUS'un hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Araç sahipliği de hızla artıyor. Bu artışa paralel hem yatırımların da yapılması lazım. AUS, artık yaptığımız işlerin ayrılmaz bir parçası. Yaptığımız işlerin konforlu, ekonomik, güvenilir olması için bunları mutlaka AUS ile birleştirmemiz gerekiyor. Trafik güvenliğinin ve hareketliliğin artırılması için akıllı ulaşım sistemlerine ihtiyacımız var. Çevreye verilen zararın azaltılması AUS ile önemli bir etki sağlıyor. Seyahat sürelerinin azaltılması ve mevcut yol kapasitesinin verimli kullanılması da AUS'un yönlendirmesiyle sağlanıyor. Ayrıca enerjiyi de daha verimli kullanmış oluyorsunuz."