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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Akıllı ulaşım sistemleriyle trafik güvenliği artıyor - Teknoloji Haberleri

        "Akıllı ulaşım sistemleriyle trafik güvenliği artıyor"

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, ulaşım sektöründe yapılan işlerin konforlu, ekonomik, güvenilir olması için bunların mutlaka akıllı ulaşım sistemleriyle (AUS) birleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Trafik güvenliğinin ve hareketliliğin artırılması için akıllı ulaşım sistemlerine ihtiyacımız var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:12
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        "Akıllı ulaşım sistemleriyle trafik güvenliği artıyor"
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        Karaismailoğlu, Teknopark Ankara'da düzenlenen Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı'nda (Conf-ITS) sunum yaptı.

        Gelişmenin en önemli şartının ulaşım altyapısı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu yapılan 1 birimlik ulaştırma yatırımının tarım ve turizm gibi sektörlere 10 kat etki ettiğini söyledi.

        Karaismailoğlu, nüfus artışıyla hareketlilik ihtiyacının da arttığına dikkati çekerek, akıllı sistemlerle hareketlilik ihtiyacının daha efektif yönetilebileceğini vurguladı.

        AUS'un hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Araç sahipliği de hızla artıyor. Bu artışa paralel hem yatırımların da yapılması lazım. AUS, artık yaptığımız işlerin ayrılmaz bir parçası. Yaptığımız işlerin konforlu, ekonomik, güvenilir olması için bunları mutlaka AUS ile birleştirmemiz gerekiyor. Trafik güvenliğinin ve hareketliliğin artırılması için akıllı ulaşım sistemlerine ihtiyacımız var. Çevreye verilen zararın azaltılması AUS ile önemli bir etki sağlıyor. Seyahat sürelerinin azaltılması ve mevcut yol kapasitesinin verimli kullanılması da AUS'un yönlendirmesiyle sağlanıyor. Ayrıca enerjiyi de daha verimli kullanmış oluyorsunuz."

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        Karaismailoğlu, AUS oluşturulurken haberleşme teknolojilerinden faydalanıldığını belirterek, taksilerin dijitalleşmesi, akıllı otoparklar gibi uygulamalara dikkati çekti.

        "BELEDİYELERİN EN ÖNEMLİ İŞİ RAYLI SİSTEMLERİ GELİŞTİRMEKTİR"

        Dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesinin İstanbul olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "İstanbul'da araç sayısı Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüyor. Buna göre ulaşım altyapısını iyi planlamak gerekiyor. Büyük şehirlerin olmazsa olması toplu taşıma. Toplu taşıma daha konforlu olmalı ki özel araçlar bırakılmalı. Bu şekilde şehir daha konforlu olur. İstanbul'da 33 milyonluk bir hareketlilik var, bunun 12 milyonu toplu taşımayla gerçekleşiyor. Bunu artırmak zorundayız. İstanbul'da 1100 kilometre raylı sistem yapılması gerekiyor, şu an 400 kilometre var. Özellikle belediyelerin en önemli işi raylı sistemleri geliştirmektir."

        Karaismailoğlu, İstanbul'da trafik sıkışıklığının ülke ekonomisine yıllık zararının 10 milyar dolar olduğunu belirterek, trafik sayesinde araçların yakıtlarının ve bakım maliyetlerinin arttığını söyledi. Karaismailoğlu, bunun azaltılması için AUS ile çözümler üretilmesi gerektiğini anlattı.

        Öte yandan, yapılan büyük kara yolu projelerinin ülkenin önünü açtığına ve ihracatın artmasına katkı sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerin ülkeye katkısına değindi.

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