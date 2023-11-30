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        Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi ile arkadaşı tutuklandı

        Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:48
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        Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi ile arkadaşı tutuklandı
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        Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 100 bin lira ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İ.K. (25) ile arkadaşı A.K'yı (30) kent merkezinde saklandıkları ikamette yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Tutuklanan zanlı İ.K'nın iş yerinde bir gün çalıştığı ve ayrıldığı öğrenildi.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin iş yerinde arama yapması ve güvenlik kamerası kayıt cihazını alması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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