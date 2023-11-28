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        Sultan II. Abdülhamid´in Hollanda'ya hediye ettiği halı, Türkiye'de restore edilecek

         HOLLANDA´nınLahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı´na 1907 yılında Sultan II. Abdülhamid´in fermanı üzerineOsmanlı Devleti tarafından hediye edilen 162 metrekarelik Hereke halısı Aksaray´ın Sultanhanı ilçesinde 1 yılda restore edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:40
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        Sultan II. Abdülhamid´in Hollanda'ya hediye ettiği halı, Türkiye'de restore edilecek
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         HOLLANDA´nınLahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı´na 1907 yılında Sultan II. Abdülhamid´in fermanı üzerineOsmanlı Devleti tarafından hediye edilen 162 metrekarelik Hereke halısı Aksaray´ın Sultanhanı ilçesinde 1 yılda restore edilecek.

        Sultan II. Abdülhamid'in, 1907 yılında Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye ettiği 162 metrekarelik Hereke Halısı, restore edilmek üzere Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine getirildi. 1 yıl içerisinde 25 kişinin çalışmasıyla restore edilecek olan halı, tamamlandıktan sonra Hollanda'ya götürülecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bu halı ülkemizin, Türkiye´nin kültürel öğeleri ile bezenmiş, ilmek ilmek dokunmuş çok özel bir halı olarak zamanında yapılarak gönderilmişti. Hereke halısı restorasyon sürecinde yapıldığı yıldaki teknik özelliklerine göre her bir ilmeği yenilenerek tekrar evine gönderilecektir. Hereke halısı 100 yılı aşkın süredir Barış Sarayında Japon Salonu´nda tarihe tanıklık etmekteydi. Tabi bir yıl sonra restore edilip tekrar evine döndüğünde yine tarihe tanıklık etmeye devam edecek. Bu eşsiz halı Türkiye´nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli örneklerden bir tanesidir. Dolayısıyla restorasyonunun ülkemizde yapılması son derece önemlidir. Bu 400 yılı aşan Türkiye-Hollanda ilişkilerinin de somut bir göstergesidir" dedi.

        'LALEYİ´DE HOLLANDAYA GETİREN TÜRKLERDİR'

        Halının hikayesinin Türkiye ve Hollanda arasındaki güçlü bağların bir sembolü olduğunu aktaran Hollanda´nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise, "Hereke halısı dünyanın en kaliteli halısıdır. Aramızdaki dostluğun halıdaki ilmekler kadar güçlü olduğunu söylemek istiyorum. Aramızdaki dostluk çok eskilere dayanıyor. Seneye 100'üncü yıl dostluk anlaşmamızın kutlamasını yapacağız. Diplomatik ilişkiler 400 yıl kadar geriye gidiyor. İki ülke arasında çok güçlü bir tarihi eser. Herkes Türkiye´deki laleleri bilir. Lale Hollanda´da uluslararası bir semboldür. Laleyi Hollanda´ya getirenler de sizlersiniz. Ayrıca birçok insan bilmez 500 sene önce Hollanda´nın bağımsızlığını kazanabilmesi için Türkiye çok yardımda bulundu. Kültürel bağlantılarımızın gelişmesi için sizlerle ve bakanlıklarla ilişkiler içerisindeyiz. Gittikçe daha da fazla Türkiye´ye gelen turisti görüyoruz. Bende kendi ailemi yaz ayında getirmiştim vakit geçirmek için. Büyük ustalar tarafından bu halı restore edildikten ve döndükten 100 iki ülkenin dostluğunun sembolü olmaya devam edecektir" dedi.

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