Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına çok önemli bi 90 dakikaya çıkacaklarını belirten Buruk, "Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz" dedi.

3 Şurada Paylaş!









Galibiyet halinde Avrupa'da yola devam edeceklerini hatırlatan başarılı teknik adam, "Gruptan çıkmak adına çok önemli bir maç. Bu maçı kazandığımızda Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Maddi ve manevi anlamda bizim için önemli bir karşılaşma. Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak" diye konuştu.