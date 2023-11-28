İran'ın 'küçük Kapadokya'sı olarak bilinen Türk köyü, ziyaretçilerini bekliyor

Köyün küçük bir kısmında motorlu araç kullanma imkanı bulunuyor. Dik bir yamaç olması ve sokakların dar olması nedeniyle ulaşım merdivenlerle sağlanabiliyor.

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Merdivenleri tırmanırken, bir anda bir evin ya da dükkanın kapısına ya da köyün dışına çıkma ihtimali bulunuyor. Bu durum, biraz meşakkatli gibi görünse de ziyaretçiler için keşfedilebilecek bir yolculuk olarak değerlendirilebilir.