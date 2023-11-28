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        Haberler Yaşam İran'ın 'küçük Kapadokya'sı olarak bilinen Türk köyü, ziyaretçilerini bekliyor

        İran'ın 'küçük Kapadokya'sı olarak bilinen Türk köyü, ziyaretçilerini bekliyor

        İran'da 'küçük Kapadokya' olarak da adlandırılan Tebriz şehrinin Osku ilçesine bağlı Kendovan köyü, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleri ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:39
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        İran'da 'küçük Kapadokya' olarak da adlandırılan Tebriz şehrinin Osku ilçesine bağlı Kendovan köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri listesine dahil edildi. Bu özelliği ile listeye girebilen ilk İran köyü oldu.

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        Doğal güzelliği ve kaya evleriyle birçok ziyaretçiyi çeken köyü, daha fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

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        Tebriz’e yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Kendovan'a giderken bir süre ceviz ağaçları arasında yapılan yolculuktan sonra köye varılıyor.

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        Küçük bir Anadolu kasabasını andıran köyün girişinden hemen sonra gelen geniş meydandan bir dere akıyor.

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        Köyün yerleşim alanı ile ağaçlıkları birbirinden ayıran derenin sonradan yapılan köprüleri ise tarihi bir hava katıyor. Meydanın bir tarafında ağaçlar diğer tarafında ise irili ufaklı işletmeler yer alıyor.

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        Bir yamaca kurulan köyün içinden bakıldığında genel güzellik pek görülmese de ağaçların hemen arkasındaki karşı yamaçtan bakınca ortaya 'eşsiz' bir manzara çıkıyor.

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        Sıra sıra dizilmiş, volkanik kayalara oyulmuş kaya evleri, akla ilk Kapadokya'yı getiriyor.

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        Bu benzerliği nedeniyle de burası 'küçük Kapadokya' ve 'İran'ın Kapadokya'sı' olarak da adlandırılıyor.

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        Söz konusu peribacalarının neredeyse hepsinde yaşam devam ediyor. Bu da köyün geleneksel yaşam tarzını görme fırsatı sunuyor.

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        Köyün zamanla turistik bir kimlik kazanmasıyla, köylüler kat kat oyarak eve dönüştürdükleri peribacalarının alt katlarına işletmeler açmış durumda. Kimisi daha önce kiler, samanlık ya da ahır olarak kullanılan bu odacıklar, şimdilerde müşterileri ağırlıyor.

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        Aile nüfusunun artması veya yeni evlere ihtiyaç duyulması nedeniyle kimi köy sakinleri peribacalarının bulunduğu alana yeni evler de yapmış. Tarihi alandaki bu görüntü, eski ile yeninin, doğal ile yapay yapıların farkını yansıtıyor.

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        Yanları yıkılan bazı peribacalarına örülen duvarlar, doğallığı bozsa da kayanın çökmesini engellemek için bir dayanak görevi görüyor.

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        Köyün küçük bir kısmında motorlu araç kullanma imkanı bulunuyor. Dik bir yamaç olması ve sokakların dar olması nedeniyle ulaşım merdivenlerle sağlanabiliyor.

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        Merdivenleri tırmanırken, bir anda bir evin ya da dükkanın kapısına ya da köyün dışına çıkma ihtimali bulunuyor. Bu durum, biraz meşakkatli gibi görünse de ziyaretçiler için keşfedilebilecek bir yolculuk olarak değerlendirilebilir.

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        Köyün esnafı kendi yerel ürünlerinin yanına çevre köylerde yapılan ev üretimi ürünleri de katarak, müşterilerine geniş yelpazeli bir alıveriş imkanı sunuyor.

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        Bal, tereyağı, reçel çeşitleri, pestil, kömbe, şifalı bitkiler gibi onlarca ürün bu küçük dükkanlarda satılıyor.

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        KÖYÜN YENİ HALİNİ KABULLENMEYENLER VAR

        Köyün turistik kimliğe kavuşmasını memnuniyetle karşılayanların yanı sıra bu duruma sıcak bakmayanlar da bulunuyor.

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        Geleneksel yaşam tarzlarının değişmesini istemeyen kimi köy sakinleri, turistlerle arasına mesafe koymayı tercih ediyor.

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        Kameraları görünce sırtını dönen ya da evin kapısını kapatanların sayısı azımsanmayacak derecede çok.

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        Bir Türk köyü olan Kendovan'da misafirler en güzel şekilde karşılanıyor ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Bu misafirperverliği kesintiye uğratmamak için kamera ve fotoğraf makinelerinin kullanılmaması isteniyor.

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        Köyün yeni halini kabullenen ve bu duruma ayak uydurmaya çalışanlar ise kaya evlerini butik otele çevirerek gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

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        Esnaflık yapan Ali Oskuyi, turistlere daha iyi hizmet vermek ve yeni fikir edinmek isteyen girişimci köy sakinlerinin, Türkiye'ye giderek Kapadokya'yı ziyaret ettiğini anlattı.

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        #Kendovan köyü
        #iran
        #küçük Kapadokya
        #Türk köyü
        #haberler
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