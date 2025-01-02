Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin otobiyografik eserde, hayat hikâyesine dedesinden bahsederek başlıyor. Dedesinin bir aşçı olduğunu ifade eden Putin, dedesinin Stalin'e yakın bir çevrede aşçılık yaptığını söyleyerek dedesinin şehir hayatında Lenin ve Stalin'e yakın bir konumda yer aldığına değiniyor.

Putin ayrıca dedesinin geçmiş hayatına dâir yeterli bilgi sahibi olmadığını çünkü dedesinin ve genel olarak ailesinin pek geçmişten bahsetmeyi sevmeyen insanlardan oluştuğuna dikkat çekiyor.

Putin'in babası ise 1. Dünya Savaşı patlak vermeden hemen önce 1911'de St. Petersburg'da doğmuş ancak savaş koşulları nedeniyle şehirde kıtlık başlayınca babası ve ailesi başka bir şehre taşınmak zorunda kalmışlar. Putin'in anne ve babası da taşındıkları o şehirde, Pominovo'da tanışıp evlenmişler. Evlendikleri sırada her ikisi de 17 yaşında. REKLAM Putin'in ailesi 1932 yılında St. Petersburg'a geri dönerken babası 1 sene sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere orduya katılmış. Askerlik görevini denizaltı bahriye sınıfında tamamlayan baba Putin, II. Dünya Savaşı sırasında orduya gönüllü yazılarak cepheye gitmiş. Cephede bir manga grup askerle birlikte hareket eden baba Putin, Almanlara esir olmaktan son anda kurtulsa daha sonra ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmış.

VLADİMİR'İN OKUL YILLARI Vladimir Putin, ocak doğumlu olduğundan ötürü okula ancak 8 yaşında başlayabilmiş ve okula gitmektense dışarıda oynamayı seviyormuş. Putin "Daha çok dışarıda oynamayı seviyordum." diyor. Biraz yaramaz bir çocuk olduğunu belirten Putin, bir seferinde arkadaşlarıyla birlikte trene atlayıp başka bir şehre gitmiş ve orada donma tehlikesi geçirmişler. Putin, o günden sonra bir daha bu türden maceralara atılmadıklarını söylüyor.

Putin'in ilkokul öğretmeni Vera Dmitrievna Gurevich, Putin'in derslerde çok başarılı olmadığını ancak dil konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğunu belirtiyor. Gurevich "Putin'in dil konusunda bir yeteneği vardı ve güçlü bir hafızaya sahipti." diyor. Gurevich, Putin'in potansiyelini yeterince kullanmak yerine yaramaz arkadaşlarla birlikte olduğunu görünce Putin'in babasına giderek "Oğlunuz potansiyelini yeterince kullanmıyor." demiş ancak babasından beklediği tepkiyi görememiş. Ancak Putin, 6. sınıfa geldiğinde kendiliğinden bir dönüşüm geçirip kendisine bazı hedefler belirlemeye başlamış.

REKLAM Putin, öğretmeni tarafından sosyalleşmeyi pek sevmeyen onun yerine dövüş sporlarını tercih eden bir çocuk olarak tanımlanıyor. Putin dövüş sporlarına ilgisini şöyle anlatıyor: "Biz karateyi dahi bale gibi görüyorduk. Spor dediğin bizim için ter döktüğün bir işti. Hayatımda hiç sigara dahi içmedim. Spora ilgim vardı ve kendime hedefler belirliyordum. Önceliklerim vardı. Sporun gerçekten üstümde büyük bir etkisi oldu."

PUTİN'İN CASUSLUĞA OLAN İLGİSİ BAŞLIYOR Putin orta öğretimini de tamamladıktan sonra hukuk okumayı arzuluyor ki öğretmeni ondan hukuk okumasını değil teknik üniversiteye gitmesini umuyormuş. Ancak Putin daha sonra hukuk arzusundan da vazgeçip izlediği filmlerin de etkisiyle casus olmaya karar veriyor. Putin henüz 9. sınıfta yani 15 yaşındayken bir gün KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti- Devlet Güvenlik Komitesi) binasına giderek "Sizden iş istiyorum." diyor ancak orada bulunan görevli "Sana bir haberim var, birincisi biz bize gelip iş isteyenleri işe almıyoruz. İkincisi eğer bizimle çalışmak istiyorsan ya ordu görevini tamamlaman ya da üniversiteyi bitirmen gerekiyor." diyor. Putin de "İyi de hangi okulu bitirmek daha iyi olur." diye sorunca görevli "hukuk" cevabını veriyor ve Putin derhâl hukuk fakültesi sınavları için hazırlanmaya başlıyor.

REKLAM Putin nihai olarak çok çalışarak üniversiteden kabul alıyor. Putin çalışırken arada sırada inşaatlarda da çalıştığını ve para kazanmak zorunda olduğunu da ekliyor. Ancak bir gün bir adam çıkıp geliyor ve "Volodya (Putin'i kastediyor) benimle şu saatte buluşur musun?" diyor. Putin adamın KGB'den biri olduğunu fark edip teklifi kabul ediyor. Buluşma sırasında adam, Putin'e teşkilatta çalışmak isteyip istemediğini soruyor.

Putin o anları şöyle anlatıyor: "Sanki çocukluk yıllarından beri casus olmayı istemiyormuş gibi hareket ettim. Çünkü henüz 15 yaşındayken KGB bürosunun önünde bana söylenen cümleyi hatırladım. Şöyle demişlerdi "Buraya kendi isteğiyle gelenleri almıyoruz.", ben de bu cümleyi hatırlayarak arzumu açık etmedim." REKLAM PUTİN 1975'TE KGB GÖREVİNE BAŞLIYOR Putin, teklifi kabul ediyor ve KGB bürosunun personel işleri bölümünde işe başlıyor. Daha sonra ise casusluk için özel eğitim alıyor ve aynı zamanlarda eski eşi Ludmila Putina ile tanışıyor. Yaklaşık 3 yıl sevgili kaldıktan sonra evlenmişler.

Putin özel casusluk eğitimde özellikle Almanca konusunda eğitim alıyor ve Doğu Almanya'ya görev için tayin ediliyor. Putin "Doğu Almanya'ya 1985'te gittim ve 1990'da geri döndüm. Esasen Doğu Almanya istihbarî açıdan bizim için Sovyetlerin bir vilâyeti gibiydi. Nihayetinde orada da sosyalizm ideolojisi vardı. Dresden'deydik ve ajanlar evlerine geri döndüğünde adaptasyon sorunu yaşıyor." diyor.

Putin ve eşi Dresden'deyken kızları Masha ve Katya doğmuş. Ludmila Putina da bu sırada üniversiteyi tamamlamış. REKLAM Putin Doğu Almanya'daki göreviyle ilgili şunları söylüyor: "Siyasi kişilerle ilgili bilgi topluyor ve olası muhalifleri de takip ediyorduk. O zaman elbette muhalefet NATO'dan geliyordu." Ludmila Putina da Doğu Almanya ile ilgili yorumda bulunarak "Doğu Almanya, Sovyetler'den daha iyiydi. Her şey bulunabiliyordu. Orada kilo aldım. Lojmanda yaşıyorduk, gayet geniş bir evdi. Doğu Almanya'nın güvenlik servisi için çalışan bazı memurlar da orada yaşıyordu. Tahminim o yönde ki Sovyet memurlarına göre daha çok maaş alıyorlardı. Ayrıca Doğu Almanya'da sokaklar da temizdi. Her şey Sovyetler'e göre daha güzeldi" diyor.

BERLİN DUVARI'NIN YIKILMASI VE PUTİN'İN KGB'DEN AYRILMASI Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Sovyetlerin dağılmasının ardından Vladimir Putin, akademik kariyer yapmak üzere Leningrad Üniversitesine dönmüş ancak Anatoly Şobçak'ın da yönlendirmesiyle St. Petersburg şehrinin idari yapısında yer alıyor ve Dış İlişkiler Departmanında çalışmaya başlıyor ve siyasi kariyer başlamış oluyor. Putin 1991 yılında KGB'den ayrılarak tamamen sivilleşiyor.