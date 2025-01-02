MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni sistemi anlattı!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, "Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Millet olarak biraz fazla anlam yüklüyoruz. Başrol oyuncusundan beklediğimiz her şeyi hakemden bekliyoruz. Anlam yüklemeyi kişilerin üzerinden alıp oyuna döndürmenin de zamanı geldi. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Hakemlik sisteminin yeniden yapılanmasıyla ilgili toplantılar düzenlenmişti. Ben de Serdar Bey'den sonra göreve geldiğimde bu sistemle ilgili benimle görüşmüşlerdi. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı." ifadelerini kullandı.

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"BİREBİR ÖRNEK ALMA DURUMUMUZ YOK" "Kıyaslama yapmak çok güzel bir şey. Şu anda hakemliği nasıl yönetiyoruzu kıyaslayabiliriz. Hakemliğin profesyonelce yönetiminde çok güzel iki örnek var. Bunlar İngiltere ve Almanya örneği. Bunları birebir örnek alma durumumuz yok. Onların kurduğu sistemler bize bazı konularda örtüşebilir. Örtüşmediği durumlarda da biz kendimize uyarlayalım diye yola çıkmıştık. Temel noktası şu oldu sistemin. Bu kadar büyük ekonomik değeri olan Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin kamu yönetimi mantığıyla yönetilmesinin sonuçlarını gördük. Bu sistem pek işlemedi."

"20. HAFTA BU SİSTEMİN BAŞLAMASINI ÖNERDİK" "Danışma kurulu olarak adlandırdığımız o geçiş sürecindeki işleri denetleyecek kişilerin ikisini Süper Lig kulüpleri, 1'ini 1. Lig kulüpleri ve iki kişiyi de TFF belirleyecek. Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Kulüpler Birliği başkanımız da söyledi. Belki 20. hafta olmaz, biraz daha da ileriye ertelenebilir. İki hafta içinde olması muhtemel. Danışma kurulunun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var. Hedefimiz Danışma Kurulu göreve başladıktan sonra atamaların otomatik yapılacağı bir sisteme geçmek." REKLAM Ferhat Gündoğdu, "Federasyon başkanımız kulüplere, 'Bütün hakemleri siz atayabilirsiniz. Siz tamamen yeni hakemlik sisteminde söz sahibi olun.' dedi. Kulüpler bu teklifi kabul etti." dedi.

"ŞU ANKİ DÜZENDE TFF YABANCI HAKEM KARARI ALABİLİR" "Yabancı VAR hakemi için karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda. Şu anki düzende TFF yabancı hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. MHK'nin talebiyle yönetim kuruluna gidecek. TFF Başkanı da zaten bu kararları onaylayacağını belirten açıklama yapmıştı." Ferhat Gündoğdu, "6 ayda bir MHK Başkanı'nın değiştiği bir sistemde hakem performansını konuşmak hakemlere büyük haksızlık." sözlerini kullandı.

"GELİŞİM HENÜZ BEKLENEN SEVİYEDE DEĞİL" "Aynı hakem performansıyla devam edersek yeni sistemin gelmesi çok bir şeyi değiştirmeyecek diyorsunuz. Doğrudan bir şeyin değişmesini ben de beklemiyorum. Pek çok kaos yaşıyoruz ama bunu sadece bugün yaşamıyoruz. Geçmişten gelen bir şey bu. Hakem performanslarındaki gelişim henüz beklenen seviyede değil." Gündoğdu, "Hakemlerimizi biz ne kadar profesyonel yapabildik, ne kadar yaşatabiliyoruz, ne kadar koruyoruz! Ya da onlara sunduğumuz imkanlar nasıl. Ben çok profesyonel olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden ben hakemlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DANIŞMA KURULU'NDAN BİR ÇÖZÜM BEKLENMİYOR" "Danışma Kurulu'nun Türk hakemliğindeki tüm sorunları çözeceğine dair bir iddiamız yok. Bizim iddiamız geçiş sürecinde bu tecrübeyi kazanmak ve bu tecrübeyi aktarmak şirketleşme kararı verileceği zaman. O yüzden onlardan bir çözüm beklenmiyor ve öyle bir görevleri de yok." Ferhat Gündoğdu, "Bu sisteme katılmadığını söyleyen kulüpler var ama biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Farklı görüşlerin olması çok daha iyi. Farklı görüşler ve itirazlar danışma sürecinde artsın ki temmuz ayına geldiğimizde elimizde çok fazla çözüm önerisi olsun." ifadelerini kullandı. "Benim istifa etmem, bizden birinin istifa etmesi veya MHK'nın değişmesi kurtaracak mı? Bunlar zaten sürekli denendi." diyen Gündoğdu "İdeal düşünülen ve ön görülen sistem şirketleşme. Bu şirketleşme ancak TFF tarafından bir genel kurulla tüzük değişikliği yapılınca oluyor. İç tüzük değişikliğiyle bu sistemi uygulayabiliyoruz. Bu federasyon tarafı için böyle. Kulüpler Birliği tarafındaki yasal düzenlemeye kendileri çalışacaklar." sözlerini söyledi.