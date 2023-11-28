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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dilan Polat paylaşmıştı! Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi! - Haberler

        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi! 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı konuldu

        Dilan ve Engin Polat'a düzenlenen operasyonun ardından sürdürülen soruşturmada sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf karesi de dosyaya girdi. Dilan Polat tarafından sosyal medyada yayınlanan yemekli grup fotoğrafında yer alan 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı konuldu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 28.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:51
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        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

        YEMEKLİ FOTOĞRAF DA DOSYADA

        Tutuklanan Dilan Polat’ın sosyal medya hesabında çektiği yemekli bir fotoğraf karesi savcılık tarafından soruşturma dosyasına konuldu. Paylaşılan fotoğraf karesi, Dilan Polat'ın arkadaşlarım dediği kişilerle toplu yemek yenilirken çekilmiş. Engin Polat’ın da yer aldığı fotoğraf karesinde yer alan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        12 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI

        Yapılan çalışmalar sonucu fotoğraf karesinde kimlikleri tespit edilen 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ" ŞEKLİNDE NİTELEMİŞTİ

        Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi. Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

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        #son dakika
        #Dilan Polat
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