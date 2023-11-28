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        Haberler Yaşam Erzurumlu Elmas nine 124 yaşında vefat etti

        Erzurumlu Elmas nine 124 yaşında vefat etti

        Erzurum'dan 1960'lı yıllarda Kayseri'ye göç eden, 3'ü vefat etmiş 11 çocuğu olan Elmas Kırtepe, 124 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:58
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        Elmas nine 124 yaşında hayatını kaybetti
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        Kayıtlara göre, Erzurum'un Hınıs ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 1899 yılında doğan ve 1960'lı yıllarda eşi ile Kayseri'ye göç eden Elmas Kırtepe, yaklaşık üç gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

        Dün Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kırtepe'nin cenazesi, ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla asri mezarlıkta defnedildi.

        ÇOCUĞU 110 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        AA muhabirine konuşan Kırtepe'nin oğlu Mehmet Kırtepe, çeşitli sebeplerden dolayı ailesinin Kayseri'ye göç ettiğini, annesinin çok zeki bir kadın olduğunu söyledi.

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        Kırtepe, 11 kardeş olduklarını, 3'ünün vefat ettiğini belirterek, "Biri damar tıkanıklığına bağlı kalp krizinden öldü, biri trafik kazasında yaralandı, sonrasında menenjite yakalanıp öldü. Diğer ablam 110 yaşında yaşlılıktan öldü. 7 kız kardeşim var, hepsinin de eşi vefat etti. En büyük ablam şu an 92 yaşında. Bildiğim kadarıyla annemin torunları, torunlarının torunları ve sonraki kuşaktakilerin sayısı 150, 200'ü bulur" diye konuştu.

        "SAĞLIĞI İYİYDİ"

        Annesinin son şikayetine kadar sağlıklı yaşadığını aktaran Kırtepe, "Sağlığı iyiydi, yürüyordu ama artık bunalmıştı, 'Allah'ım bana bir karış toprak ver, eşimin yanına gideyim' diye dua ederdi" dedi.

        Annesinin yemek seçmediğini, her şeyi yediğini ifade eden Kırtepe, babasının da 113 yaşında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

        Erzurum'dan anneannesinin vefatı üzerine gelen torunu 55 yaşındaki Necati Tunç da annesinin 80 yaşında olduğunu belirtti.

        TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN AKRABA ZİYARETİ

        Anneannesinin 2 yıl önce memleketi Erzurum'a geldiğini anlatan Tunç, "Anneannem sağlıklıydı, cana yakın biriydi. 2 yıl önce bizim yanımızda 45-50 gün kaldı ama çocuklarının çoğu Kayseri'de olduğu için burayı severdi. Erzurum'da iki kızı vardı, yazları gelir, ziyaret ederdi. Bir şey olduğu zaman yanımıza gelir, irtibatını kesmezdi" dedi.

        Tunç, anneannesinin vefatı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki akrabalarının Kayseri'ye taziyeye geldiğini kaydetti.

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        #Erzurumlu Elmas nine
        #Elmas Kırtepe
        #Erzurum
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