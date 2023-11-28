Son dakika haberi Deniz Bank'tan Seçil Erzan açıklaması
Deniz Bank aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok kişiye yüksek faizli fon vaat edip dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan ile ilgili kamuoyu açıklaması yayınladı. Banka yaptığı açıklamada, Seçil Erzan'ın banka tarafından alıkonduğu ve delil karartıldığı iddialarını yanıtladı. Yapılan serum takviyesi ile ilgili ise, "Görevli beş doktordan birinin gözetiminde hazırlanan vitamin ve serum takviyesi, görevli kıdemli hemşire tarafından verilmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, tamamen Seçil Erzan'ın sağlığı için, iyi niyet çerçevesinde yapılan bu destek basına beyanat veren bazı avukatlar tarafından amacından saptırılarak Bankamız aleyhine kullanılmaktadır" ifadeleri kullanıldı
Son günlerde gündemi geniş çaplı olarak meşgul eden, aralarında Arda Turan, Fatih Terim, Semih Kaya, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dolandırıcılık davasında Denizbank tarafından kamuoyu bilgilendirme metni yayınlandı.
Bilgilendirme metninde kurum hakkındaki iddiaları yanıtladığını belirten banka, "Kurum olarak, eski bir çalışanımızın karıştığı, Bankamızla ilgisi bulunmayan münferit bir olayın kamuoyunda gündemi meşgul etmesinden üzüntü duymaktayız" ifadelerini kullandı.
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