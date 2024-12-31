Fenerbahçe'den stoper harekatı: Listede 3 isim var!
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, defans bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosuna stoper katmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin listesinde 3 isim bulunuyor. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, hem hücum hem de savunma hattında önemli takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Anderson Talisca transferinde sona gelen sarı-lacivertliler, savunma hattındaki eksikleri de gidermek için harekete geçti.
Savunma hattında Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatması, Samet Akaydın’ın ise performansının beklentilerin altında kalması, yönetimi yeni bir stoper arayışına yöneltti.
Teknik direktör José Mourinho’nun raporu doğrultusunda, savunmaya uluslararası tecrübeye sahip bir oyuncu kazandırmak isteyen Fenerbahçe, önemli isimleri gündemine aldı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, listenin başında Roma forması giyen Mario Hermoso yer alıyor. Sol ayaklı savunmacı, İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkarılmış durumda. Fenerbahçe Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Hermoso dışında, PSV Eindhoven’den Fransız stoper Olivier Boscagli ve Chelsea forması giyen Axel Disasi de gündeme alınan diğer önemli isimler.
Özellikle Disasi, transferde dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Chelsea’de forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Fransız savunmacı, Mourinho’nun onayını alan isimlerden biri.
İngiliz ekibi, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Disasi’yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmesi halinde savunmada büyük bir güç katması bekleniyor.