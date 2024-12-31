Koç Holding’in ortağı olduğu Opet’in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki yüksek güvenlik korumalı villası, hırsızların kurbanı oldu.

DİKENLİ TELLERİ KESTİLER

Bodrumspor başkanı ve iş insanı Fikret Öztürk.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi.

KASAYI ALIP KAÇTILAR

Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk’ün villasına girdi. Zanlılar, villada bulunan kasayı alarak kaçtılar.

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PARA VE ZİYNET EŞYASI VARDI

Kasanın içinde Fikret Öztürk’ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

POLİS 4 HIRSIZIN PEŞİNDE

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. 4 kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için soruşturma genişletildi.