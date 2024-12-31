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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de çaydanlıkla adam döven suç makinesi yakalandı! 18 yaşında 43 suç kaydı var | Son dakika haberleri

        Çaydanlıkla adam döven suç makinesi yakalandı 18 yaşında 43 suç kaydı var

        Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden 43 suç kaydı olan 18 yaşındaki şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:03
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        Çaydanlıkla darba tutuklama
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        Kayseride bir kişiyi çaydanlıkla darbettiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin çaydanlıkla darbedilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Kısa sürede şüphelinin H.C.C. (18) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelinin, "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma", "zorla alıkoyma" gibi suçlardan 43 suç kaydının olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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