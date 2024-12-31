Çaydanlıkla adam döven suç makinesi yakalandı 18 yaşında 43 suç kaydı var Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden 43 suç kaydı olan 18 yaşındaki şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı olduğu tespit edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 31.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:03 facebook

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