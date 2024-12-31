Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti

Dışişleri Bakanlı X hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile 2024 yılında yaşanan önemli anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

2024 yılında Türk dış politikasının önemli anlarını hatırlarken, 2025 yılının devletimiz, milletimiz ve tüm dünya için barış, refah ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. pic.twitter.com/qtzbwj1Igb — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 31, 2024

Dışişleri Bakanlığı ayrıca "2025 yılının devletimiz, milletimiz ve tüm dünya için barış, refah ve huzur getirmesini temenni ediyoruz." diyerek 2025 yılına dâir temennilerini dile getirdi.

Yayınlanan videoya göre yurt içinde 146; yurt dışında ise 65 diplomatik temasta bulunuldu. 2024 yılında gerçekleşen telefon görüşmesi ise 156'yı buldu.