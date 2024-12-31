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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı 2024 yılındaki önemli anları paylaştı

        Dışişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile 2024 yılındaki önemli anları hatırlatırken Türk dış politikasına dâir önemli mesajlar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 31.12.2024 - 19:37
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        Dışişleri Bakanlığından 2024 özeti
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        Dışişleri Bakanlı X hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile 2024 yılında yaşanan önemli anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

        Dışişleri Bakanlığı ayrıca "2025 yılının devletimiz, milletimiz ve tüm dünya için barış, refah ve huzur getirmesini temenni ediyoruz." diyerek 2025 yılına dâir temennilerini dile getirdi.

        Yayınlanan videoya göre yurt içinde 146; yurt dışında ise 65 diplomatik temasta bulunuldu. 2024 yılında gerçekleşen telefon görüşmesi ise 156'yı buldu.

        Videoda, Dışişleri Bakanlığının olaylara "360 derece bakış açısı" ile yaklaştığına dikkat çekildi. Ayrıca barışta kararlılık gösterildiğinin ve bölgede güçlü bir Türkiye olduğunun altı çizildi.

        Videonun sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dış politikada yapıcı, proaktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumumuzu sürdüreceğiz." sözlerine yer verildi.

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