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        Haberler Dünya Husiler, ABD uçak gemisini hedef alırken ABD Sana'ya saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Husiler, ABD uçak gemisini hedef alırken ABD Sana'ya saldırı düzenledi

        Kızıldeniz ısınmaya devam ediyor. ABD tarafından 2 hafta önce Kızıldeniz'e sevk edilen USS S. Harry Truman uçak gemisi Husiler tarafından hedef alınırken; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı savaş uçakları 30 ve 31 Aralık tarihlerinde Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. ABD'nin 31 Aralık'ta düzenlediği saldırıya dair görüntüler yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:29
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        Kızıldeniz'de sular ısınıyor
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        Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları devam ederken ABD ve Birleşik Krallık Donanmaları da Kızıldeniz'de İsrail'i ve sivil gemileri korumak amacıyla devriyelerini sürdürüyor.

        Husiler geçtiğimiz 30 Aralık akşamı Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldıktan sonra CENTCOM'a bağlı savaş uçakları da Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu.

        31 Aralık'ta ise Husiler bu sefer doğrudan Kızıldeniz'de bulunan ABD Donanmasını hedef aldı. Saldırı deniz kuvvetleri, insansız hava araçları ve füzelerin iştirakıyla gerçekleştirildi. Husiler, Kızıldeniz'deki en önemli ABD unsuru olan USS S. Harry Truman uçak gemisini hedef aldıklarını ve bu sayede Yemen'e yönelen hava kuvvetlerini de püskürttüklerini belirtti.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise 31 Aralık öğle saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Husilere ait askeri tesisleri ve silah depolarını hedef aldı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri, Husilere ait karargâhları, konvansiyonel silah ve füze depolarını hedef aldı. Açıklamada belirtilen askeri merkezlerin ABD Donanmasına yönelik saldırıların kaynağı olduğu ifade edildi. Diğer yandan ABD saldırılarında Husilere ait bir radar sistemi de imha edildi.

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