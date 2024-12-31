Husiler, ABD uçak gemisini hedef alırken ABD Sana'ya saldırı düzenledi

Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları devam ederken ABD ve Birleşik Krallık Donanmaları da Kızıldeniz'de İsrail'i ve sivil gemileri korumak amacıyla devriyelerini sürdürüyor.

Husiler geçtiğimiz 30 Aralık akşamı Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldıktan sonra CENTCOM'a bağlı savaş uçakları da Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu.

31 Aralık'ta ise Husiler bu sefer doğrudan Kızıldeniz'de bulunan ABD Donanmasını hedef aldı. Saldırı deniz kuvvetleri, insansız hava araçları ve füzelerin iştirakıyla gerçekleştirildi. Husiler, Kızıldeniz'deki en önemli ABD unsuru olan USS S. Harry Truman uçak gemisini hedef aldıklarını ve bu sayede Yemen'e yönelen hava kuvvetlerini de püskürttüklerini belirtti.

#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/2phjKMLfSk — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 31, 2024 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise 31 Aralık öğle saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Husilere ait askeri tesisleri ve silah depolarını hedef aldı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri, Husilere ait karargâhları, konvansiyonel silah ve füze depolarını hedef aldı. Açıklamada belirtilen askeri merkezlerin ABD Donanmasına yönelik saldırıların kaynağı olduğu ifade edildi. Diğer yandan ABD saldırılarında Husilere ait bir radar sistemi de imha edildi.