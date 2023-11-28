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        Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı

        AKSARAY´dabir akaryakıt istasyonunun market kasasından 49 bin lira çalan Ramazan Genç (23) ile Mustafa Şahin (19) tutuklandı. Hırsızlık, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:50
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        Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı
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        AKSARAY´dabir akaryakıt istasyonunun market kasasından 49 bin lira çalan Ramazan Genç (23) ile Mustafa Şahin (19) tutuklandı. Hırsızlık, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 20 Kasım´da Aratol Bahçeli Mahallesi´nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, marketin kasasından 49 bin lirayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Ramazan Genç ile Mustafa Şahin olduğu belirlendi. İki şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen Ramazan Genç ile Mustafa Şahin, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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