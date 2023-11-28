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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Aksaray'da kütüphane açılışında konuştu:

        Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane projesi kapsamında yapılan halk kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:50
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Aksaray'da kütüphane açılışında konuştu:
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        Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane projesi kapsamında yapılan halk kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla açıldı.

        Bakan Yardımcısı Alpaslan, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı süresince en büyük bütçe ve yatırımların eğitime ayrıldığını söyledi.

        AK Parti hükümetinin en önemli amacının dünyayı bilen, okuyan insanlar yetiştirmek olduğunu dile getiren Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

        Alpaslan, bilgi ve eğitimde hiçbir eksikliğe yer vermeden 85 milyon olarak Türkiye Yüzyılı'nın oluşturulacağını ifade ederek, "İçinde yaşadığımız dönemde görüyoruz ki dünyada savaşlar, adaletsizlikler, zulümler, günahsız çocukların haksız yere öldürüldüğü, öldürülmenin ötesinde her türlü zulme maruz bırakıldığı bir süreç yaşıyoruz. İşte güçlü ve etkin Türkiye olduğu zaman artık dünyada savaşların değil barışın, zulmün değil adaletin hakim olduğu bir dünya olacak." dedi.

        Gençlerin iyi bir eğitim alarak başarılı donanım elde ettiği zaman Türkiye Yüzyılı'na ulaşma mesafesinin kısalacağını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

        "Bu yüzden özellikle gençlerimize bunun kıymetini bilerek, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü gayreti göstermesi gerektiğini söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gençlerin eğitim ve donanıma ulaşabilmesi için elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederek bu ortamı sağlayacağız. Bu amaçla Cumhuriyet'in 100. Yılında, 100 kütüphane projesini hayata geçirdik. Bu yıl sonuna kadar 100 kütüphaneyi tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız."

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise gençlerin kütüphane sayesinde kitaplarla daha da bütünleşeceğini belirterek,"Biliyoruz ki kitapların kokusunun yerini hiçbir şey alamaz. Ağaçören'deki gençlerimiz okuma alışkanlıklarını bu kütüphanede geliştirecekler. Kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Açılışa Ağaçören Kaymakamı Naim Akar, Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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