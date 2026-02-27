Aksaray Valisi Murat Duru, "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katıldı
Duru, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilerle atölye etkinliklerine katıldı. Çocuklarla el işi kağıdından kandil ve boyama yapan Duru, ramazan hatırası köşesinde fotoğraf çektirdi.
Davul eşliğinde ramazan manilerinin söylendiği programda, Nasreddin Hoca'nın hikayeleri anlatıldı.
Duru, kentte dolu dolu ramazan ayını geçirdiklerini söyledi.
