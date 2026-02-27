Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı

        Aksaray'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Orhan Ç. (47) ile eşi Hülya Ç. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Ç, av tüfeğiyle eşi Hülya Ç'ye ateş ederek kaçtı.

        Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hülya Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, Orhan Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

