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        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör İsmail Kartal da kadroyu netleştiriyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:20
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5’inci maçına çıkıyor.

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        Teknik direktör İsmail Kartal’ın Nordsjaelland karşısında sahaya süreceği kadro netlik kazanmaya başladı.

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        Kalede İrfan Can Eğribayat’ın oynaması beklenirken, savunma hattının sağında Osayi Samuel’in ilk 11’e döneceği ifade ediliyor.

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        Kartal, stoper hattını Yusuf Akçiçek ve Jayden Oosterwolde’den oluşturacak.

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        Defansın solunda ise Ferdi Kadıoğlu’na şans verecek.

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        Teknik Direktör Kartal ayrıca orta sahada İsmail Yüksek ve Miguel Crespo’yu görevlendirecek.

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        10 numara pozisyonunda da Sebastian Szymanski formayı giyecek.

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        Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder’in, maç temposunu yakalaması adına sağ kanatta başlayacağı belirtildi.

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        Sol kanatta ise son dönemde yeteri kadar şans bulamayan Ryan Kent’in forma giyeceği öğrenildi.

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        Diğer yandan zorlu maçta Fenerbahçe’nin hücum yükü, Michy Batshuayi’nin omuzlarında olacak.

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        Belçikalı oyuncu, bu sezon attığı 4 golün tamamını Konferans Ligi’nde kaydetmişti.

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