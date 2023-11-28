Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör İsmail Kartal da kadroyu netleştiriyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5’inci maçına çıkıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın Nordsjaelland karşısında sahaya süreceği kadro netlik kazanmaya başladı.
Kalede İrfan Can Eğribayat’ın oynaması beklenirken, savunma hattının sağında Osayi Samuel’in ilk 11’e döneceği ifade ediliyor.
Kartal, stoper hattını Yusuf Akçiçek ve Jayden Oosterwolde’den oluşturacak.
Defansın solunda ise Ferdi Kadıoğlu’na şans verecek.
Teknik Direktör Kartal ayrıca orta sahada İsmail Yüksek ve Miguel Crespo’yu görevlendirecek.
10 numara pozisyonunda da Sebastian Szymanski formayı giyecek.
Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder’in, maç temposunu yakalaması adına sağ kanatta başlayacağı belirtildi.
Sol kanatta ise son dönemde yeteri kadar şans bulamayan Ryan Kent’in forma giyeceği öğrenildi.