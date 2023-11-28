2. Abdülhamit'in Lahey'deki Barış Sarayı'na hediye ettiği Hereke halısı onarılıyor Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı üzerine 1905'te hediye edilen yaklaşık 162 metrekarelik Hereke halısının restorasyonuna başlandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı üzerine 1905'te hediye edilen yaklaşık 162 metrekarelik Hereke halısının restorasyonuna başlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir atölyede düzenlenen basın toplantısında, Türkiye tarihi için önemli yeri olan Sultanhanı Kervansarayı'nda böyle güzel bir etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Alpaslan, Barış Sarayı yapıldığı dönemde 40'tan fazla ülkenin yardımda bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Osmanlı Devleti Sultan Abdülhamit döneminde Barış Sarayı'na, biraz sonra restorasyonuna başlanacak, Hereke halısını hediye etmiş. Bu halı ülkemizin kültürel ögeleriyle bezenmiş, ilmek ilmek dokunmuş çok özel bir halı. Halı restorasyon sürecinde yapıldığı dönemin teknik özelliklerine göre her bir ilmeği yenilenerek tekrar evine gönderilecek. Hereke halısı 100 yılı aşkın süredir Barış Sarayı'nda Japon Salonu'nda tarihe tanıklık etmektedir. Halımız, 1 yıl sonra bu çalışma bitip evine döndüğünde tarihe tanıklık etmeye devam edecek."

Alpaslan, bu eşsiz halının Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan önemli örneklerden biri olduğunu aktardı.

Restorasyonun Türkiye'de yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Alpaslan, "Halı, 400 yılı aşan Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin de somut bir göstergesidir. Halımızın restorasyonu uzman ekip ve geleneksel teknikler kullanılarak gerçekleştirilecek, her aşamada halının orijinal dokusu ve estetiğinin korunması için büyük hassasiyet gösterilecektir. Bu proje halının restorasyonundan öte kültürel bir mirasın korunmasını da temsil etmektedir." diye konuştu.

Alpaslan, halının restorasyonuyla dünya kültürel mirasına da katkı sunulduğunu vurguladı.

İçinde yaşanılan dünyada, barışa ve adalete ihtiyaç olduğunu anlatan Alpaslan, tüm dünyaya barış ve adalet gelmesi temennisinde bulundu.

- "Hereke halısı, dünyanın en kaliteli ve en iyi halısıdır"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise bir asırdan sonra halının Hollanda'dan tekrar Türkiye'ye restorasyon için geldiğini söyledi.

Halının hikayesinin Türkiye ile Hollanda arasındaki güçlü bağların sembolü olduğunu belirten Wijnands, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hereke halısı, dünyanın en kaliteli ve en iyi halısıdır. Uzun süreli olması ve tarihi öneme sahip olması da ayrı güzel yanı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve aramızdaki dostluk halıdaki ilmekler kadar sağlam ve güçlüdür. İki ülke arasındaki dostluk çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Seneye dostluk anlaşmasının 100. yılının kutlamasını yapacağız. Diplomatik ilişkiler de 400 yıl kadar geriye gidiyor. İki ülke arasında bu halıdan daha da fazla güzellikler var. Hollanda'nın uluslararası sembolü olan laleyi, Türklerin getirdiği bilinir."

Wijnands, 500 yıl önce Hollanda'nın bağımsızlığı için Türkiye'nin yardım ettiğini de vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler, halıyı inceledi.