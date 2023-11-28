Ferdi Kadıoğlu'na dev talip!
Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu'na dev bir talip daha çıktı.
Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, transferin de gözdesi haline geldi.
Son yıllarda ortaya koyduğu futbolla takımın en sivrilen oyuncusu olan ve birçok mevkide oynama özelliğiyle de öne çıkan 24 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.
Daha önce Ajax, Newcastle United ve Inter'in gündemine gelen Ferdi'ye şimdi de Alman devi Borussia Dortmund talip oldu.
Alman Bild'de yer alan habere göre; güçlü bir bek oyuncusu arayan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun son 2 sezonda sergilediği performanstan etkilenerek Fenerbahçe'ye transfer teklifi yaptı.
Alman devi, tüm kriterlere uyan Ferdi'yi ocak ayında transfer edebilmek için sarı-lacivertlilerden fiyat istedi.
Fenerbahçe yönetiminin Ferdi için Dortmund'dan 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Dortmund'un ara transfer için bütçesinin bu kadar yüksek olmadığı ancak yılda 9 milyon euro kazanan Thomas Meunier ile yolların ayrılması durumunda Ferdi'ye 30 milyon euro bonservis ödeyebileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 167 maçta 15 gol atıp 20 de asist yaptı.
Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.