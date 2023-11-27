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        Fırtınada ağır hasar alan cami, ibadete kapatıldı

        AKSARAY'dadün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınayla Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresinde çatlaklar oluştu. Ağır hasar tespit edilen cami, ibadete kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:00
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        Fırtınada ağır hasar alan cami, ibadete kapatıldı
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        AKSARAY'dadün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınayla Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresinde çatlaklar oluştu. Ağır hasar tespit edilen cami, ibadete kapatıldı.

        Ağaçören ilçesinde dün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarın ardından Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresinde çatlaklar meydana geldi. Minarede eğilmenin de olmasıyla, ihbar üzerine köye gelen AFAD ekipleri camiyi kontrol etti. Görevliler ağır hasar aldığını tespit ettikleri camiyi ibadete kapattı. Caminin minaresinin, Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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