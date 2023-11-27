Fırtınada ağır hasar alan cami, ibadete kapatıldı

AKSARAY'dadün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınayla Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresinde çatlaklar oluştu. Ağır hasar tespit edilen cami, ibadete kapatıldı.

Ağaçören ilçesinde dün saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarın ardından Ahırlı Köyü Camisi'nin minaresinde çatlaklar meydana geldi. Minarede eğilmenin de olmasıyla, ihbar üzerine köye gelen AFAD ekipleri camiyi kontrol etti. Görevliler ağır hasar aldığını tespit ettikleri camiyi ibadete kapattı. Caminin minaresinin, Aksaray İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.