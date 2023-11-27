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        Haberler Dünya Mısır: Ateşkesin 2 gün daha uzatılması için anlaşmaya yakınız

        Mısır: Ateşkesin 2 gün daha uzatılması için anlaşmaya yakınız

        Mısır'dan yapılan açıklamada "Gazze'de ateşkesin 2 gün daha uzatılması için taraflarla anlaşmaya yakınız" denildi. Mısır'dan yapılan açıklamada "Katar ile birlikte yürütülen müzakerelerde Gazze'de ateşkesin 2 gün daha uzatılması için taraflarla anlaşmaya yakınız. Bu anlaşma 20 İsrailli ve 60 Filistinli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor" denildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:34
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        Mısır: Ateşkes 2 gün daha uzatılabilir
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        Mısır, Gazze Şeridi'ndeki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasına ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

        Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki "insanı ara"nın uzatılması için Katar ve Mısır'ın çabalarında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

        Gazze'de "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini aktaran Raşvan, günlük 30 Filistinli esire karşılık, Hamas'ın 10 İsrailli esiri serbest bırakmasının söz konusu olduğunu aktardı.

        Uzlaşının sağlanması durumunda gelecek 2 gün içinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin serbest kalmasının önünün açıldığını belirten Raşvan, Gazze'ye yakıt, gıda ve insani yardım girişinin sürdürüleceğini ifade etti.

        Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı, gün içinde Hamas'ın elindeki 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiğini ve İsrail'in de 33 Filistinli esiri serbest bırakması için görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

        Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

        Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

        İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #rehine takası
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