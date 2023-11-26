Aksaray´da fırtına; seyir halindeki otomobilin üzerine çatı düştü
AKSARAY´daseyir halindeki hafif ticari aracın üzerine, rüzgarın etkisiyle yerinden kopan çatı düştü. Sürücü Uğur Şimşek (27) ile annesi yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.
AKSARAY´daseyir halindeki hafif ticari aracın üzerine, rüzgarın etkisiyle yerinden kopan çatı düştü. Sürücü Uğur Şimşek (27) ile annesi yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4835 Sokak'ta meydana geldi. Uğur Şimşek yönetimindeki 68 BJ 533 plakalı hafif ticari aracın üzerine, saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan müstakil bir evin sac çatısı uçarak, düştü. Sürücü Şimşek ile annesi yara almadan kurtulurken, aracın üzerine düşen çatıyı polis ekipleri ve çevredekiler kaldırdı. Yaşadığı olayı anlatan Uğur Şimşek, "Seyir halindeyken çatı, aracımın üzerine uçarak düştü. Şiddetli bir rüzgar vardı. Çatı sahibi de zararımı karşılayacağını söyledi" dedi.
Şehirde etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle bazı elektrik direkleri, reklam panoları zarar gördü. 2 farklı araçta da üzerlerine düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu.
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