Salatalık kasalarına gizlenmiş uyuşturucuyu 'Bixi' buldu

AKSARAY'dadurdurulan sebze meyve yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği Bixi'nin tepki verdiği salatalıkların arasına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.G (31) tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye'den İstanbul´a uyuşturucu götürüldüğü ihbarıyla, M.G. yönetimindeki kamyonu, Aksaray-Adana karayolunda durdurdu. Kamyonun kasasında narkotik köpeği Bixi'nin, salatalık kasalarına tepki vermesi üzerine kasalarının altına gizlenmiş 9 paket halinde 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.