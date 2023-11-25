Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Salatalık kasalarına gizlenmiş uyuşturucuyu 'Bixi' buldu

        AKSARAY'dadurdurulan sebze meyve yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği Bixi'nin tepki verdiği salatalıkların arasına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.G (31) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salatalık kasalarına gizlenmiş uyuşturucuyu 'Bixi' buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'dadurdurulan sebze meyve yüklü kamyonun kasasında narkotik köpeği Bixi'nin tepki verdiği salatalıkların arasına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.G (31) tutuklandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye'den İstanbul´a uyuşturucu götürüldüğü ihbarıyla, M.G. yönetimindeki kamyonu, Aksaray-Adana karayolunda durdurdu. Kamyonun kasasında narkotik köpeği Bixi'nin, salatalık kasalarına tepki vermesi üzerine  kasalarının altına gizlenmiş 9 paket halinde 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
        Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
        Pitonu satarken suçüstü yakalandı
        Pitonu satarken suçüstü yakalandı
        Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Meltem öğretmen, meslektaşı annesinin rekorunu kırmak istiyor
        Meltem öğretmen, meslektaşı annesinin rekorunu kırmak istiyor
        İkizi yürüyünce SP´li olduğu belirlendi, erken teşhis ve tedaviyle beden eğ...
        İkizi yürüyünce SP´li olduğu belirlendi, erken teşhis ve tedaviyle beden eğ...
        Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı
        Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı