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        Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikildi

        Aksaray Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:46
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        Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikildi
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        Aksaray Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenledi.

        Kireçlik Mevkisi'ndeki Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Evren Dinçer ile çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.

        Burada konuşan Dinçer, gelecek nesillerin yetişmesinde büyük emeği ve özverisi olan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

        Aksaray Belediyesi olarak 24 Kasım'da geleneksel hale getirilen fidan dikim etkinliğinde öğretmenlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

        "Aksaray'ımızın yeşillenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye olarak 135 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Şehrimizin her noktasında ağaçlandırmaya önem veriyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce oluşturduğumuz Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'na her yıl fidan dikiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ahirete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, görev başında olan öğretmenlerimize de görevlerinde sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte etkinliğe katılan öğretmenler, 5 bin fidanı topraklarla buluşturarak can sularını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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