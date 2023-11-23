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        Takla atan otomobildeki köpek, sahiplerinin yanından ayrılmadı

        AKSARAY'darefüje çarpıp takla atan otomobildeki Hatice Altınparmak (83) yaşamını yitirdi, oğlu sürücü Murat Altınparmak (51) ise yaralandı. Ailenin köpeği, araçta sıkışan anne ve oğlunun çıkarılması sırasında yanından ayrılmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:28
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        Takla atan otomobildeki köpek, sahiplerinin yanından ayrılmadı
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        AKSARAY'darefüje çarpıp takla atan otomobildeki Hatice Altınparmak (83) yaşamını yitirdi, oğlu sürücü Murat Altınparmak (51) ise yaralandı. Ailenin köpeği, araçta sıkışan anne ve oğlunun çıkarılması sırasında yanından ayrılmadı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Murat Altınparmak´ın kontrolünü yitirdiği 35 ERE 58 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Sürücü Murat Altınparmak ve annesi Hatice Altınparmak araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve oğlunu 20 dakikalık çalışmayla araçtan çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında araçta bulunan ailenin köpeği, sahiplerinin yanından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri, 112 ekiplerinin rahat çalışma yapabilmesi için köpeği uzaklaştırdı. Araçtaki kedi ile köpek itfaiye ekiplerince barınağa götürüldü.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Altınparmak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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