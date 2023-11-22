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        Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 3-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:00
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        Kuzeyboru - Galatasaray Daikin: 3-0
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER:Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

        GALATASARAY DAIKIN: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)

        SETLER: 25-23, 25-20, 25-16

        SÜRE: 76 dakika (26', 28', 22')

        Sultanlar Ligi'nin 9´uncu haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-20 ve 25-16 setler sonucu 3-0 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-11-22 21:55:12

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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